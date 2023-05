Toter nach Klimaprotest? Klimaaktivisten reagieren auf die schweren Vorwürfe

"Ein Kamerateam von oe24 hat den Protest von Anfang bis Ende begleitet, und auf den Aufnahmen ist von Anfang bis Ende weder von einer solchen Aufforderung noch von einem im Stau feststeckenden Rettungswagen etwas zu sehen oder zu hören. Wir können uns nicht erklären, warum die Behörden dies trotz klarer Beweislage behaupten und fordern dazu auf, bei den Fakten zu bleiben", heißt es in der Stellungnahme der Letzten Generation anlässlich des Vorfalles am Wiener Verteilerkreis.

Hagen-Canaval reagiert auf die schweren Anschuldigungen

"Wir haben uns bewusst erste jetzt für ein Statement entschieden, nachdem alle Fakten geklärt waren. Dass so ein tragischer Tod nun dazu verwendet wird, gegen uns und unsere Aktionen zu hetzen, ist erschreckend", führt Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval auf VOL.AT-Anfrage aus.

"Diese Fakten möchten wir klarstellen: Der Protest wirkte sich primär auf den von Süden kommenden Verkehr aus, während der Rettungswagen in die Gegenrichtung unterwegs war. Eine Abbiegespur wurde von Anfang an freigelassen, sodass Fahrzeuge den Kreisverkehr verlassen konnten. Über eine Busspur und einen ausreichend breiten Fahrradweg konnten Einsatzfahrzeuge den Verteilerkreis ungehindert in Nord-Süd-Richtung queren. Der Verstorbene – unser Mitgefühl gilt den Angehörigen – wurde vor Ort bereits von Einsatzkräften eines Notarzthubschraubers versorgt, und noch vor Protestbeginn für tot erklärt."