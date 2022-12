Leisten Sie sich heuer ein Feuerwerk zu Silvester?

Alles wird teurer, gleichzeitig herrscht in Europa Krieg. VOL.AT hat sich in Dornbirn zum Thema Silvesterfeuerwerk umgehört.

Silvester öfter ohne Feuerwerk

Klar ist: Das Feuerwerk gehört in unseren Breitengraden für viele zu Silvester mit dazu. Wie die Umfrage von VOL.AT zeigt, verzichten immer mehr Vorarlberger auf ein privates Feuerwerk. Das hat unterschiedliche Gründe. Eine Lustenauerin gab etwa an, sie werde sich das Feuerwerk der Gemeinde ansehen, statt selbst zu "schießen".

Raketen als Geldverschwendung



Andere sehen ein privates Feuerwerk mit Raketen und Co. als reine Geldverschwendung, auf die sie gerne verzichten wollen. Manche verzichten schlicht und einfach der Umwelt zuliebe auf Raketen und Co. So auch ein Paar aus Dornbirn: Sie hätten noch nie selbst ein Feuerwerk veranstaltet. Durch Teuerung, Inflation und Krieg in Europa gäbe es für sie einen Grund mehr, auf privates Feuerwerk zu verzichten.