Lauteracher lagerte illegal über eine Tonne Pyros

Der 53-Jährige wurde mit einigen Kaufinteressenten in seinem Wohnhaus angetroffen, wo er die pyrotechnischen Gegenstände unsachgemäß hortete.

Nach dem Hinweis eines besorgten Bürgers, wonach in einem Wohnhaus in Lauterach große Mengen an pyrotechnischen Gegenständen illegal gelagert und verkauft würden, führten Beamten der Polizeiinspektion Lauterach im Beisein von sprengstoffkundigen Kollegen des Landeskriminalamtes am Donnerstagnachmittag eine Kontrolle durch.