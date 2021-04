Lehrer nach Impfung ausgefallen: Lage hat sich beruhigt

Nachdem mehrere Schulen am Dienstag aufgrund von Corona-Impfungen mit Lehrermangel gekämpft hatten, hat sich die Situation mittlerweile beruhigt.

Am Ostermontag erhielten kurzfristig mehrere Lehrer in Vorarlberg die erste Corona-Teilimpfung. In weiterer Folge fielen am Dienstag viele Lehrer aufgrund von Reaktionen aus - mehrere Schulen stießen damit an die personellen Grenzen. Am Donnerstag sah die Situation im Ländle wieder entspannter aus.