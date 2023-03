Legoland öffnet wieder - Gutachten zu Achterbahn-Unglück liegt vor

Rund sieben Monate nach dem Achterbahn-Unglück mit mehr als 30 Verletzten im Freizeitpark Legoland im bayerischen Ort Günzburg liegt den Ermittlern das Gutachten eines Sachverständigen zur Ursache vor.

Inhaltlich macht die Staatsanwaltschaft in Memmingen allerdings noch keine Angaben zu den Ergebnissen der Untersuchung. Das Gutachten müsse zunächst noch bewertet werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm.

Neue Achterbahn

Wie lange die Ermittlungen noch dauern werden, könne derzeit noch nicht eingeschätzt werden, fügte er hinzu. Der Park in Günzburg bereitet sich unterdessen auf die Saisoneröffnung am Samstag vor. In diesem Jahr präsentiert Legoland eine neue Themenwelt mit mythischen Fantasiewesen. Höhepunkt ist eine neu gebaute Achterbahn.