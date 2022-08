Keine schnelle Klärung von Ursache des Achterbahnunfalls im Legoland

Die Ermittlungen zu der Ursache des schweren Achterbahnunfalls mit 31 Verletzten im Günzburger Vergnügungspark Legoland könnten noch mehrere Monate dauern.

Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft sagten am Freitag, dass die Erstellung des Unfallgutachtens wohl einige Wochen oder gar Monate dauern werde. Erst danach gebe es Klarheit über den Grund des Unglücks in dem Freizeitpark.

Am Donnerstagnachmittag war ein Zug der Achterbahn "Feuerdrache" in dem Freizeitpark auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren und hatte in der Folge 31 Menschen verletzt - einen davon schwer. Am Freitag hatte die Kriminalpolizei vor Ort mit der Untersuchung der Bahn begonnen. Für die Ermittlungen vor Ort wurde zunächst der Betrieb der Bahn untersagt, erläuterte Polizeisprecher Dominic Geißler.

"Da steht viel Arbeit an"

"Es ist noch nicht absehbar, wann die Bahn wieder freigegeben wird", sagte er. Es werde noch ein spezialisierter Gutachter für Achterbahnen eingebunden. Dieser werde erst Anfang der kommenden Woche die Anlage in dem schwäbischen Park begehen können. Die Ermittler begannen auch damit, Zeugen des Unglücks zu befragen. "Da steht viel Arbeit an für die Kripo Neu-Ulm", meinte Geißler.

Das Legoland wurde nach Angaben des Unternehmens unterdessen am Freitag wieder normal geöffnet. Der Themenbereich "Land der Ritter", in dem sich die Achterbahn befindet, sei aber noch gesperrt, sagte eine Sprecherin. Eine Sprecherin des Herstellers der betroffenen Achterbahn sagte, dass das Unternehmen vorläufig zu dem Unfall keine Stellungnahme abgeben werde.

Schwerverletzter

Erst am vergangenen Samstag hatte es in Rheinland-Pfalz einen schweren Achterbahn-Unfall gegeben. Im Freizeitpark in Klotten an der Mosel stürzte eine 57 Jahre alte Frau aus einer fahrenden Bahn und starb. Die dortige Achterbahn blieb danach zunächst ebenfalls stehen. Die Behörden ordneten an, dass erst der TÜV die Sicherheit der Anlage prüfen müsse.