"Legenden gegen Leukämie V" in Hard

Bereits zum fünften Mal spielen die legendären Bands "The Monroes" und "Roadwork" für die Leukämiehilfe Österreich und rocken für den guten Zweck. Am 13. April geht das erfolgreiche Benefizkonzert wieder im Spannrahmen Hard über die Bühne.

Die Gäste erwartet ein stimmungsgeladener Abend. Nachdem "Flashlight" ab 19:15 Uhr die Menge angeheizt haben, werden "Roadwork" (20:00 Uhr) und "The Monroes" (21:00 Uhr) wieder alles geben, um die Stimmung zum Kochen zu bringen. Seit ihrem ersten "Legenden-Konzert" für Leukämiekranke im Jahr 2017 sind "The Monroes" und "Roadwork" fixer Bestandteil dieser beliebten Konzertreihe. Auch "Flashlight" ist schon zum dritten Mal dabei.

Spende für Suche nach Lebensrettern

Anstatt eines Eintritts wird eine freiwillige Spende erwartet. Alle Spendeneinnahmen werden für die Suche nach Lebensrettern für leukämiekranke Menschen verwendet. Alle Einnahmen aus Speisen und Getränken hingegen, die vom langjährigen Partner "Lionsclub Rheindelta-Hofsteig" ausgegeben werden, fließen an notleidende Familien in der Region.

Auch dieses Jahr werden wieder hunderte Gäste erwartet und es könnte sein, dass dieses Mal die Kapazitätsgrenzen des Harder Spannrahmens erreicht werden. Einlass ist nach dem "First come – First serve"-Prinzip. Bei den bisherigen Konzerten der "Legenden gegen Leukämie" feierten über 600 Menschen gemeinsam das Leben. So kamen für "Geben für Leben" über 26.000 Euro und für notleidenden Menschen in der Region nochmals rund 15.000 Euro zusammen.