Leckeres Essen zu kleinen Preisen: 10 Cheap Eats im Bezirk Feldkirch

Hunger, aber keine Lust, Unsummen auszugeben? Hier sind die 10 beliebtesten Restaurants und Lokale, die im Bezirk Feldkirch den Geldbeutel schonen.

Sofram in Frastanz

Pide, Pasta, Pizza oder Burger - das Restaurant Sofram in Frastanz bietet eine breite Palette an Gerichten - vor allem aus der türkischen und italienischen Küche. Beliebt ist das Lokal vor allem wegen seiner großzügigen Portionen und familienfreundlichen Preise. Die Auswahl an Speisen reicht von Pizza und Pasta über würzige Spieße und Burger bis hin zu Pide und Köfte.

Preise

Penne Carbonara mit Schinken, Rahm und Eigelb : 10,90 €

mit Schinken, Rahm und Eigelb 10,90 € Adana (Hackspieß mit Pommes, Reis oder Salat): 16,90 €

(Hackspieß mit Pommes, Reis oder Salat): 16,90 € Manti (Teigtaschen mit Rinderhack, Knoblauchjoghurt und Tomatensauce): 14,90 €

(Teigtaschen mit Rinderhack, Knoblauchjoghurt und Tomatensauce): 14,90 € Pizza Vegetariana mit Mozzarella, Brokkoli, Champignon, Tomaten, Paprika, Oliven und Rucola: 12,90 €

mit Mozzarella, Brokkoli, Champignon, Tomaten, Paprika, Oliven und Rucola: 12,90 € Familienpizza mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern und vier Beilagen nach Wahl: 29,90 €

mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern und vier Beilagen nach Wahl: 29,90 € Sofram Burger mit Salat, Zwiebeln, Tomaten, Spiegelei, Rucola, Parmesan, Jalapeño und Zwiebelsauce: 15,90 €

mit Salat, Zwiebeln, Tomaten, Spiegelei, Rucola, Parmesan, Jalapeño und Zwiebelsauce: 15,90 € Karisik Izgara (gemischter Grillteller mit Pommes, Reis oder Salat): 29,90 €

Wichtige Infos

Das Lokal bietet eine vielfältige Auswahl an Speisen. ©Screenshots Facebook (Restaurant Sofram)/Canva (Symbolbilder)

Casa Antica in Götzis

Pizza, Pasta und mehr: In der Casa Antica in Götzis werden italienische Speisen zu fairen Preisen angeboten. Das vielfältige kulinarische Angebot lässt die Herzen von Fans der italienischen Küche höherschlagen. Neben Pizza aus dem Steinofen gibt es hier auch zahlreiche Nudel- und Reisgerichte sowie Fleisch und Fisch, aber auch vegetarische Speisen zu genießen.

Preise

Mittagsmenü inklusive Vorspeise, Salat oder Suppe: 7,90 €

inklusive Vorspeise, Salat oder Suppe: 7,90 € Pizza Della Nonna mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und Mozzarella: 10,70 €

mit Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und Mozzarella: 10,70 € Spaghetti Napoli mit Tomatensauce: 9,90 €

mit Tomatensauce: 9,90 € Tagliatelle al Funghi Porcini mit Steinpilzen und Tomatensauce: 13,90 €

mit Steinpilzen und Tomatensauce: 13,90 € Gnocchi Casalinga mit Schinken, Champignons, Knoblach und Tomatenrahmsauce: 10,90 €

mit Schinken, Champignons, Knoblach und Tomatenrahmsauce: 10,90 € Zuppa al Aglio (Knoblauchsuppe): 5,20 €

(Knoblauchsuppe): 5,20 € Grillteller mit Schweinefleisch, Rindfleisch, Putenfleisch und gegrilltem Speck, dazu Pommes frites: 21,10 €

Wichtige Infos

Die Casa Antica bietet eine vielfältige Auswahl an italienischen Klassikern, von Pizza über Nudel- und Reisgerichte bis hin zu Fleisch- und Fischgerichten. ©Screenshots Casa Antica (www.pizzeria-casaantica.at)/Canva (Symbolbilder)

Restaurant Yong Feng Chinese Cuisine in Rankweil

Das Yong Feng in Rankweil begeistert seine Gäste mit Spezialitäten der chinesischen Küche. Buffet, Catering oder Take-Away - das Yong Feng bietet vielfältige Möglichkeiten für ein kulinarisches Erlebnis. Ob Fisch und Garnelen, Rind, Kalb und Lamm oder Ente und Huhn - hier gibt es Fisch- und Fleischgerichte in verschiedensten Formen - gebacken oder gebraten, pikant oder süß-sauer. Die Fastenspeise nach „Buddha-Art“, das Tofu nach "Szechuan-Art" und vegetarische Frühlingsrollen sorgen für leckere Alternativen zu den Fleischgerichten.

Preise

Garnelen-Fischsuppe (pikant) mit Karotten, Champignon, Paprika und Ei: 7,20 €

(pikant) mit Karotten, Champignon, Paprika und Ei: 7,20 € Hühnerfleisch „Sha Cha“ (gebratenes Huhn mit Karotten, Zwiebeln und Broccoli: 13,90 €

(gebratenes Huhn mit Karotten, Zwiebeln und Broccoli: 13,90 € Gebackener Zander mit Bambus, Karotten, Brokkoli, Zwiebeln, Pilzen und Weißkraut: 19,90 €

mit Bambus, Karotten, Brokkoli, Zwiebeln, Pilzen und Weißkraut: 19,90 € Gebratenes Rindfleisch mit Zwiebeln, Karotten und Erbsen: 14,20 €

mit Zwiebeln, Karotten und Erbsen: 14,20 € Knusprige Ente mit pikanter Sauce: 16,20 €

mit pikanter Sauce: 16,20 € Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch , Bambus, Karotten, Zwiebeln, Weißkraut, Champignons und Erbsen: 11,90 €

, Bambus, Karotten, Zwiebeln, Weißkraut, Champignons und Erbsen: 11,90 € Acht Schätze (pikant) mit Huhn, Rind, Schwein, Bambus, Karotten, Paprika, Champignons, Morcheln und Erdnüssen: 13,90 €

(pikant) mit Huhn, Rind, Schwein, Bambus, Karotten, Paprika, Champignons, Morcheln und Erdnüssen: 13,90 € Pikanter Tofu nach "Szechuan-Art" (hausgemachter Räuchertofu mit Bambus, Karotten, Paprika, Weißkraut, Morcheln und Knoblauch): 12,90 €

(hausgemachter Räuchertofu mit Bambus, Karotten, Paprika, Weißkraut, Morcheln und Knoblauch): 12,90 € Fastenspeise nach „Buddha-Art“ mit Bambus, Karotten, Brokkoli, Zwiebel, Champignon, Morcheln und Weißkraut: 11,80 €

mit Bambus, Karotten, Brokkoli, Zwiebel, Champignon, Morcheln und Weißkraut: 11,80 € Jiāo Yán-Kartoffeln mit Salz und Szechuanpfeffer: 3,50 €

mit Salz und Szechuanpfeffer: 3,50 € Gebackene Bananen mit Honig und zwei Kugeln Vanilleeis: 4,80 €

4,80 € Gemischtes Eis (Vanille, Erdbeere und Schoko) mit / ohne Sahne: 4,80 €

Wichtige Infos

Buffet, Catering oder Take-Away - das Yong Feng bietet vielfältige Möglichkeiten, die chinesische Küche zu entdecken. ©Screenshots Yong Feng (yongfeng.eatbu.com), Facebook (China Restaurant Yong Feng)/Canva (Symbolbilder)

Dürne's Pizza und Grill in Koblach

Ob Pizza, Burger oder Döner: Bei Dürne's Pizza und Grill in Koblach können Gäste aus einer breitgefächerten Speisekarte wählen. Das Lokal bietet unter anderem italienische und türkische Spezialitäten. Neben Steinofen-Pizza und verschiedenen Burgern werden eine Vielzahl an und Fleischgerichten, Salaten, Vorspeisen und Desserts angeboten. Dabei gibt es eine breite Auswahl an Gerichten der türkischen Küche, unter anderem verschiedene Variationen von Döner, Dürüm und Lahmacun. Das Restaurant bietet hierbei auch Optionen für Fans der vegetarischen und veganen Küche, wie zum Beispiel Veggie Dürüm mit Schafskäse, Salat, Blaukraut, Zwiebel, Tomate und Sauce.

Preise

Pizza Quattro Formaggi mit Tomatensauce, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse und Cheddar: 14,80 €

mit Tomatensauce, Mozzarella, Gorgonzola, Schafskäse und Cheddar: 14,80 € Pizza Veggie mit Tomatensauce, Mozzarella, Zucchini, Champignons, Paprika, Spinat und Zwiebeln: 13,80 €

mit Tomatensauce, Mozzarella, Zucchini, Champignons, Paprika, Spinat und Zwiebeln: 13,80 € Döner Pizza mit Tomatensauce, Mozzarella, Dönerfleisch und Dönersauce: 14,80 €

mit Tomatensauce, Mozzarella, Dönerfleisch und Dönersauce: 14,80 € Dürne's Classic Burger mit Rindfleischpatty, Cheddar, Salat, Tomaten, Zwiebeln und Essiggurken: 9,10 € (im Menü mit einer Portion Pommes und Dosengetränk: 14,60 €)

mit Rindfleischpatty, Cheddar, Salat, Tomaten, Zwiebeln und Essiggurken: 9,10 € (im Menü mit einer Portion Pommes und Dosengetränk: 14,60 €) Döner Classic mit Fleisch vom Jungrind, Salat, Blaukraut, Zwiebeln, Tomaten und Sauce: 8,40 €

mit Fleisch vom Jungrind, Salat, Blaukraut, Zwiebeln, Tomaten und Sauce: 8,40 € Köftebox (Hackbällchen mit Tomaten-Buttersauce auf Pommes, Reis oder Salat): 8,30 €

(Hackbällchen mit Tomaten-Buttersauce auf Pommes, Reis oder Salat): 8,30 € Veggie Dürüm mit Schafskäse, Salat, Blaukraut, Zwiebel, Tomate und Sauce: 7,30 €

mit Schafskäse, Salat, Blaukraut, Zwiebel, Tomate und Sauce: 7,30 € Falafel Dürüm (Falafel mit Salat, Blaukraut, Zwiebeln, Tomaten und Dönersauce): 9,20 €

Wichtige Infos

Das Lokal zeichnet sich durch seine vielseitige Speisekarte aus. ©Screenshots Gemeinde Koblach (koblach.at/standort/gastronomie/duernes-pizza-und-grill/)/Canva (Symbolbilder)

Milwaukee in Götzis

Das Milwaukee in Götzis ist bekannt für seine gutbürgerliche Küche, vor allem Schnitzel, Holzfällersteak, Cordon bleu, Fitnesssalat und Toasts sind bei den Gästen sehr beliebt. Außerdem gibt es jede Woche einen „Wochenhit“, ein besonderes, oft auch saisonales Gericht. Einmal im Jahr findet eine Schlachtpartie statt, zudem gibt es zweimal jährlich die Steakwochen, bei denen auch mal etwas eher Exotisches wie Bison- oder Straußenfleisch auf den Teller kommt. Auf der Karte stehen auch ein paar vegetarische Gerichte - es muss also niemand hungrig nach Hause gehen.

Preise

Gemüselaibchen mit Sauce tartare: 10,40 €

mit Sauce tartare: 10,40 € Tagliatelle (feine Bandnudeln mit Knoblauchsauce und Gemüse): 13,50 €

(feine Bandnudeln mit Knoblauchsauce und Gemüse): 13,50 € Wiener Schnitzel (Pute oder Schwein) mit Pommes oder Salat: 15,20 €

(Pute oder Schwein) mit Pommes oder Salat: 15,20 € Hausspieß (Schweinefilet an Pilzrahmsauce mit Pommes): 18,90 €

(Schweinefilet an Pilzrahmsauce mit Pommes): 18,90 € Hausplatte Milwaukee (ab zwei oder mehr Personen: Rind-, Schweine- und Putenfleisch, Grillwürstchen, Speck, Chicken-Nuggets, gemischter Salat, Gemüse, Nudeln, Rösti und Pommes, dazu zweierlei Grillsaucen, Letscho- und Pilzrahmsauce): 27,50 € pro Person

(ab zwei oder mehr Personen: Rind-, Schweine- und Putenfleisch, Grillwürstchen, Speck, Chicken-Nuggets, gemischter Salat, Gemüse, Nudeln, Rösti und Pommes, dazu zweierlei Grillsaucen, Letscho- und Pilzrahmsauce): 27,50 € pro Person Holzfällersteak (Schweinesteak vom Grill mit Speck, Pilzsauce und Pommes): 19,90 €

(Schweinesteak vom Grill mit Speck, Pilzsauce und Pommes): 19,90 € Knoblauch-Pfandl vom Schwein mit Knoblauch und Pommes: 17,90 €

vom Schwein mit Knoblauch und Pommes: 17,90 € Büffelsteak (300 g) mit einer Beilage nach Wahl und zweierlei Grillsaucen: 26,50 €

(300 g) mit einer Beilage nach Wahl und zweierlei Grillsaucen: 26,50 € Mittagsmenü mit Salat oder Suppe: 9,90 €

mit Salat oder Suppe: 9,90 € Eispalatschinken: 8,90 €

Wichtige Infos

Das Milwaukee ist bekannt für seine gutbürgerliche Küche, vor allem Schnitzel, Holzfällersteak, Cordon bleu, Fitnesssalat und Toasts sind bei den Gästen sehr beliebt. ©Screenshot Milwaukee (www.gh-milwaukee.at), NEUE/Hartinger, Canva

Kebap Haus Bedo’s in Götzis

Pizza, Pide oder Kebap: Das Kebap Haus Bedo’s in Götzis bietet Imbiss-Spezialitäten zu fairen Preisen. Hier erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an Fast Food-Klassikern: Von der klassischen Pizza Margherita bis zum herzhaften Döner Kebap im Brot ist hier alles dabei. Besonders beliebt ist auch die Familien-Pizza XXL mit 60 cm Durchmesser. Auch Fans der vegetarischen Küche kommen hier auf ihre Kosten, zum Beispiel mit Pide mit Gemüse, Dürüm vegetarisch oder der Pizza Vegetariana.

Preise

Pide mit Gemüse (mit Käse, Paprika, Spinat, Oliven und Pfefferoni): 9,10 €

(mit Käse, Paprika, Spinat, Oliven und Pfefferoni): 9,10 € Dürüm vegetarisch: 5,20 €

5,20 € Kebap mit Schafskäse: 5,70 €

5,70 € Lahmacun mit Kebap: 5,70 €

5,70 € Döner-Teller mit Salat und Pommes: 8,40 €

mit Salat und Pommes: 8,40 € Kinder-Döner: 4,00 €

4,00 € Pizza Capricciosa (mit Tomaten, Mozzarello, Schinken, Champignons, Pfefferoni und Oliven): 9,60 €

(mit Tomaten, Mozzarello, Schinken, Champignons, Pfefferoni und Oliven): 9,60 € Scharfe Pizza Calzone Mercan (mit Tomaten, Mozzarella, Salami, Kebap): 10,20 €

(mit Tomaten, Mozzarella, Salami, Kebap): 10,20 € Familien-Pizza XXL (mit 60 cm Durchmesser): 24,50 €

Wichtige Infos

Im Bedo‘s werden viele verschiedene Fast Food-Klassiker serviert. ©Screenshots Instagram (Kebap Haus Bedo‘s)/Canva (Symbolbilder)

Pizzeria Trattoria Belmondo in Feldkirch

Ein Hauch von "La Dolce Vita" mitten in Feldkirch: Die Pizzeria Trattoria Belmondo lockt mit vielfältigen Pizzen und leckerer Pasta. Hier erwartet Sie eine kulinarische Reise durch Italien. Neben Pizza bietet das Restaurant von Suppen, Antipasti und Salaten über Penne, Spaghetti, Tortellini und Gnocchi bis hin zu Risotto und Fleischspezialitäten alles, was Fans der italienischen Küche lieben. Natürlich gibt es dabei auch eine Auswahl an vegetarischen Speisen, wie etwa die Pizza Vegetariana mit verschiedenem Gemüse, die Spaghetti Napoli mit Tomatensauce oder die Penne all'Arrabiata mit Tomatensauce, Oliven, Paprika und Zwiebeln.

Preise

Pizza all'Aglio mit Knoblauch: 11,80 €

mit Knoblauch: 11,80 € Pizza Calabrese mit Schinken, Champignons und Salami: 13,70 €

mit Schinken, Champignons und Salami: 13,70 € Pizza Provinciale mit Speck, Mais, Zwiebeln: 14,50 €

mit Speck, Mais, Zwiebeln: 14,50 € Pizza Taormina mit Gorgonzola und Spinat: 13,50 €

mit Gorgonzola und Spinat: 13,50 € Spaghetti Napoli mit Tomatensauce: 10,50 €

mit Tomatensauce: 10,50 € Penne all'Arrabiata (scharf) mit Tomatensauce, Oliven, Paprika und Zwiebeln: 13,40 €

(scharf) mit Tomatensauce, Oliven, Paprika und Zwiebeln: 13,40 € Tortellini Della Nonna mit Gorgonzola, Spinat, Tomatensauce und Sahne: 12,90 €

mit Gorgonzola, Spinat, Tomatensauce und Sahne: 12,90 € Scaloppina al Funghi (Champignon-Rahmschnitzel): 18,50 €

(Champignon-Rahmschnitzel): 18,50 € Gnocchi Casalinga mit Schinken, Champignons, Rahm und Tomatensauce: 12,50 €

mit Schinken, Champignons, Rahm und Tomatensauce: 12,50 € Profiteroles: 6,90 €

6,90 € Tiramisu: 6,90 €

Wichtige Infos

Hier erwartet Sie eine kulinarische Reise durch Italien. ©Screenshots Facebook (Pizzeria Trattoria Belmondo)/Canva (Symbolbilder)

Chinarestaurant Paradies in Meiningen

Das Chinarestaurant Paradies in Meiningen überzeugt mit einem vielfältigen Angebot an asiatischen Köstlichkeiten zu fairen Preisen. Das kulinarische Angebot des Restaurants reicht von thailändischen Currys bis hin zu Delikatessen aus Nord- und Südchina. Die unglaublich umfangreiche Speisekarte bietet alles von Fleisch, Fisch und Scampi über Reis- und Nudelgerichte sowie Teigtaschen bis hin zu vegetarischen Speisen und Salaten.

Preise

Wan-Tan-Suppe mit Gemüse (Teigtaschen-Füllung mit Schweinefleisch): 5,20 €

mit Gemüse (Teigtaschen-Füllung mit Schweinefleisch): 5,20 € Hühnersuppe mit Bambussprossen und Pilzen: 5,20 €

mit Bambussprossen und Pilzen: 5,20 € Minifrühlingsrollen mit süßsaurer Sauce (vegetarisch): 4,30 €

mit süßsaurer Sauce (vegetarisch): 4,30 € Hausgemachte Gyoza (vegetarisch oder mit Schweinefleisch): 5,90 €

(vegetarisch oder mit Schweinefleisch): 5,90 € Hausgemachte gebratene Nudeln mit Gemüse: 10,50 €

10,50 € Ped Gratherm (Knusprige Ente mit Gemüse, Kokosmilch und grünem Curry; scharf): 17,90 €

(Knusprige Ente mit Gemüse, Kokosmilch und grünem Curry; scharf): 17,90 € Schätze des Meeres im Topf (Garnelen, Tintenfisch, Fisch mit Knoblauch und Gemüse; scharf): 20,90 €

(Garnelen, Tintenfisch, Fisch mit Knoblauch und Gemüse; scharf): 20,90 € Rindfleisch nach mongolischer Art (scharf): 15,80 €

(scharf): 15,80 € Lycheekompott: 4,50 €

4,50 € Gebackene Bananen mit Honig: 4,20 €

Wichtige Infos

Das kulinarische Angebot des Restaurants reicht von thailändischen Currys bis hin zu Delikatessen aus Nord- und Südchina. ©Screenshots Chinarestaurant Paradies (restaurant-paradies.at)/Canva (Symbolbilder)

Raffaello Ristorante Italiano in Feldkirch

Das Raffaello Ristorante Italiano in Feldkirch lockt mit authentischer und preiswerter italienischer Küche. Ob Suppen, Salate, Meeresfrüchte, Fisch- und Fleischgerichte, Pasta (von Spaghetti über Tagliatelle, Tortellini, Gnocchi und Penne bis hin zu Lasagne), Risotto oder Pizza - das Raffaello bietet die volle Breite der italienischen Küche.

Preise

Straciatella alla Romana (Geflügelsuppe mit Ei und Grana Padano): 7,90 €

(Geflügelsuppe mit Ei und Grana Padano): 7,90 € Insalata Primavera (Salatteller mit Thunfisch, Ei, Oliven und Artischocken): 13,90 €

(Salatteller mit Thunfisch, Ei, Oliven und Artischocken): 13,90 € Miesmuscheln in Weißwein oder Tomatensauce: 21,90 €

in Weißwein oder Tomatensauce: 21,90 € Insalata Frutti di Mare (Meeresfrüchtesalat): 16,90 €

(Meeresfrüchtesalat): 16,90 € Pizza Napoli mit Sardellen, Kapern und Oliven: 11,90 €

mit Sardellen, Kapern und Oliven: 11,90 € Pizza Della Nonna mit Paprika, Zwiebeln und Knoblauch: 12,90 €

mit Paprika, Zwiebeln und Knoblauch: 12,90 € Pizza Carpaccio mit rohen Rindsfiletscheiben, Rucola, Parmesan und Kirschtomaten: 16,50 €

mit rohen Rindsfiletscheiben, Rucola, Parmesan und Kirschtomaten: 16,50 € Pizza Raffaello mit Broccoli, Formvorderschinken, Knoblauch und Oliven: 12,90 €

mit Broccoli, Formvorderschinken, Knoblauch und Oliven: 12,90 € Pizza Vegetariana mit verschiedenem Gemüse: 12,50 €

mit verschiedenem Gemüse: 12,50 € Pizza Papagalo mit Salami, Pfefferoni, Oliven und Knoblauch (scharf): 12,90 €

mit Salami, Pfefferoni, Oliven und Knoblauch (scharf): 12,90 € Spaghetti Fantasia mit Brokkoli, Rahmsauce und Gorgonzola: 13,90 €

mit Brokkoli, Rahmsauce und Gorgonzola: 13,90 € Tortellini Quattro Formaggio (vier verschiedene Käsesorten): 14,20 €

(vier verschiedene Käsesorten): 14,20 € Gnocchi al Pesto mit Rahmsauce, Basilikum, Olivenöl und Parmesan: 13,90 €

mit Rahmsauce, Basilikum, Olivenöl und Parmesan: 13,90 € Lasagne al Forno mit Käse überbacken: 13,90 €

mit Käse überbacken: 13,90 € Risotto Primavera mit verschiedenem Gemüse: 14,50 €

mit verschiedenem Gemüse: 14,50 € Risotto Pollo mit Tomaten-Rahmsauce und Hühnerfleisch: 15,90 €

mit Tomaten-Rahmsauce und Hühnerfleisch: 15,90 € Grilliata Mista (verschiedene Fische vom Rost mit gemischtem Salat): 37,90 €

(verschiedene Fische vom Rost mit gemischtem Salat): 37,90 € Scaloppina al Gorgonzola (Gorgonzola-Rahmschnitzel mit Tagliatelle): 21,50 €

(Gorgonzola-Rahmschnitzel mit Tagliatelle): 21,50 € Grillteller (verschiedene Sorten Fleisch mit Pommes): 29,50 €

(verschiedene Sorten Fleisch mit Pommes): 29,50 € Bananensplit (Vanilleeis mit Bananen, Mandeln, Schokosauce und Schlagsahne): 8,90 €

(Vanilleeis mit Bananen, Mandeln, Schokosauce und Schlagsahne): 8,90 € Tiramisu: 8,90 €

Wichtige Infos

Das Raffaello bietet die volle Breite der italienischen Küche. ©Screenshots Facebook (Raffaello Ristorante Italiano)/Canva (Symbolbilder)

Braugaststätte Taube in Rankweil

In der Braugaststätte Taube in Rankweil kommen sowohl traditionelle Fleischgerichte als auch vegetarische Speisen auf die Teller. Das 200 Jahre alte Traditionshaus bietet Klassiker der österreichischen Küche, aber beispielsweise auch Burger oder Currys. Vom traditionellen Zwiebelrostbraten mit Speckbohnen und Kroketten über Ripple BBQ mit Pommes und BBQ-Sauce und Horny Chicken Burger bis Thai-Curry mit Reis, Gemüse & Hühnerstreifen bietet das Restaurant vielfältige Fleischgerichte, es werden aber auch viele vegetarische Gerichte serviert - von Spinat-Schlutzkrapfen und Käsknöpfle mit Kartoffelsalat über Pilzburger Vitus Vitality bis zum veganen Thai-Curry mit Gemüse und Reis ist alles dabei. Im hauseigenen Biershop werden außerdem über 150 Biere angeboten.

Preise

Kinder Wiener Schnitzel vom Schwein mit Pommes: 8,80 €

vom Schwein mit Pommes: 8,80 € Salatteller Tüble (gemischter Salat mit Hausdressing und Hühnerstreifen): 14,50 €

(gemischter Salat mit Hausdressing und Hühnerstreifen): 14,50 € Ripple BBQ mit Pommes und BBQ-Sauce: 15,80 €

mit Pommes und BBQ-Sauce: 15,80 € Weißwurst mit Brezel und Senf: 8,90 €

mit Brezel und Senf: 8,90 € Horny Chicken Burger (Hühnerbrust, Käse mit Cheddar-Geschmack und Amore-Sauce, dazu Pommes): 16,90 €

(Hühnerbrust, Käse mit Cheddar-Geschmack und Amore-Sauce, dazu Pommes): 16,90 € Thai-Curry mit Reis, Gemüse & Hühnerstreifen: 19,80 €

mit Reis, Gemüse & Hühnerstreifen: 19,80 € Frastanzer Biergulasch (wahlweise mit Spätzle oder Semmelknödel): 18,70 €

(wahlweise mit Spätzle oder Semmelknödel): 18,70 € Zwiebelrostbraten mit Speckbohnen und Kroketten: 24,80 €

mit Speckbohnen und Kroketten: 24,80 € Spinat-Schlutzkrapfen mit Cherrytomaten an Basilikum-Pesto-Rahmsauce und Blattsalat: 14,20 €

mit Cherrytomaten an Basilikum-Pesto-Rahmsauce und Blattsalat: 14,20 € Käsknöpfle mit Kartoffelsalat: 16,90 €

mit Kartoffelsalat: 16,90 € Pilzburger Vitus Vitality mit Bio-Patty, Zwiebeln, Tomaten, Mayo, Amore-Sauce, dazu Pommes: 16,30 €

mit Bio-Patty, Zwiebeln, Tomaten, Mayo, Amore-Sauce, dazu Pommes: 16,30 € Thai-Curry (vegan) mit Gemüse und Reis: 14,90 €

(vegan) mit Gemüse und Reis: 14,90 € Apfelstrudel mit Sahne: 5,50 €

Wichtige Infos

Im Gasthaus Taube kommen sowohl traditionelle österreichische als auch international inspirierte Gerichte auf die Teller. ©Screenshots Facebook (Braugaststätte Taube Rankweil) & Braugaststätte Taube (www.taube-rankweil.at)/Canva (Symbolbilder)