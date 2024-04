Lebensmittelpreise gehen durch die Decke

In Österreich sind die Preise für alltägliche Lebensmittel stark gestiegen. Eine neue Studie zeigt, dass die genauen Gründe für diese Entwicklung schwer zu identifizieren sind.

In den letzten Jahren haben die Preise für Lebensmittel wie Mehl, Erdäpfel und Butter ungewöhnlich stark zugenommen. Ein Kilo Erdäpfel war im Dezember 2023 um 46 Prozent teurer als im Vorjahr, ein Liter Sonnenblumenöl kostete sogar 99 Prozent mehr, und der Preis für ein Kilo Mehl stieg um 88 Prozent, wie "Der Standard" berichtet. Experten, darunter der Ökonom Franz Sinabell vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), führen geopolitische Ereignisse und die Klimakrise als Faktoren an, sehen jedoch auch in Zukunft keine Entspannung der Preislage.