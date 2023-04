Lebensmittel: Unfassbarer Preisunterschied zwischen Lindau und Hard bei diesen Produkten

Autos mit Vorarlberger Kennzeichen

Aufgrund der steigenden Inflation und Teuerung in Vorarlberg suchen immer mehr Menschen nach günstigeren Einkaufsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang pilgern viele Vorarlberger über die Grenze nach Deutschland, um beispielsweise im "Kaufland" (das zu Lidl gehört) in Lindau oder bei anderen Händlern einzukaufen. Das zeigt auch ein Lokalaugenschein in Lindau. Auf dem "Kaufland"-Parkplatz sind zahlreiche Autos mit Vorarlberger Kennzeichen zu sehen, aber auch aus Liechtenstein oder der Schweiz.