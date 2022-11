Kostnixladen: Neuer Standort und mehr Kunden

Der Kostnixladen in Hard ist sehr gefragt.

Der Kostnixladen in Hard ist sehr gefragt. ©VOL.AT/Mayer

Der Kostnixladen in Hard ist sehr gefragt. ©VOL.AT/Mayer

Der "Kostnixladen" in Hard ist in größere Räumlichkeiten umgezogen. Zudem gibt es mehr Kunden. Was besonders gefragt ist.

Der "Kostnixladen" in Hard feiert sein 10-jähriges Bestehen. Eine Vielzahl an Artikeln und Produkten wird dort gratis angeboten.

Der Kostnixladen in Hard ist umgezogen. ©VOL.AT/Mayer