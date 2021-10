Leben mit einer tabuisierten psychischen Erkrankung

Jens Jüttner, Autor und Referent zum Thema Schizophrenie, war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über sein Leben mit der Krankheit.

Anlässlich des Tags der Seelischen Gesundheit veranstaltet pro mente Vorarlberg am Dienstag, den 12. Oktober eine Lesung mit Jens Jüttner, Referent zum Thema Schizophrenie. Er liest aus seinem autobiografischen Werk "Als ich aus der Zeit fiel. Mein Weg durch die paranoide Schizophrenie" vor. Jens Jüttner selbst litt zehn Jahre lang an paranoider Schizophrenie. Ausgelöst durch einen einmaligen Cannabis-Konsum. Sein Krankheitsverlauf war schwer, eine Mischung aus Wahnvorstellungen und Depressionen. In "Vorarlberg LIVE" sprach er über das Krankheitsbild, Ursachen und seinen harten Weg zurück ins Leben.