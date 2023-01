Leak Bregenz Mitte: Das sind die heiß diskutierten Pläne

Die vier Varianten der Studie und was sie kosten würden

Variante 1 mit oberirdischer Trasse

Die Chancen auf Umsetzung, das zeigt jetzt die "Machbarkeitsstudie Verkehr" sind für die oberirdische Variante mit Abstand am größten. Bei Machbarkeit, Herstellungskosten, Genehmigungsrisiko und Leistungsfähigkeit schneidet sie deutlich besser ab als die Tunnellösungen. So müsste die L202 beim "Knoten Generali" (nach der Ausfahrt Citytunnel) auf einer Länge von 490 Metern in Richtung ÖBB-Trasse verlegt werden. Größtenteils könnte sie dann auf dem Bestand verlaufen. Vorgesehen sind vier Fahrstreifen, zwei davon für den öffentlichen Verkehr. Dort wo die L202 bisher eine S-Kurve macht, würde eine Begegnungszone entstehen.

Varianten 2, 3 und 4 mit unterirdischen Trassenführungen

Untersucht wurden auch Tunnellösungen. Eine lange Variante (Knoten Generali bis HTL-Kreisverkehr und eine Rampe in Richtung Montfortstraße), von der es auch eine Untervariante in zwei Bauetappen gibt. Zudem hat sich die Studie auch mit einer kurzen Untertunnelung beschäftigt (Generali Knoten, Knoten L202/L190).

In der Gesamtbeurteilung in einer Matrix nach dem Schulnotenprinzip schließt die kurze Variante in allen Kriterien besser ab, als die lange Version. Beide liegen aber deutlich hinter der oberirdischen Lösung. Was die verkehrliche Leistungsfähigkeit betrifft, gibt es für den langen Tunnel ein "nicht genügend".