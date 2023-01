Nach Ritsch-Attacke: Interne Mails belegen ÖVP-Maulkorb

Während die Opposition dem Bregenzer Bürgermeister Dilettantismus vorwirft, offenbaren VOL.AT vorliegende Mails, in denen die ÖVP eine Preisgabe von Details zu "Bregenz Mitte" untersagt, den Grund für die kurzfristige Absage der Stadtvertretungssitzung.

Das freie Spiel der Kräfte im Bregenzer Rathaus entwickelt sich immer mehr zum Fesselspiel, das die Umsetzung anstehender Jahrhundertprojekte wie etwa "Bregenz Mitte" aufgrund politischen Kleinkriegs in weite Ferne rücken lässt.

Wie die VN berichteten, werfen oppositionelle Kräfte aus den Lagern von Vizebürgermeisterin Sandra Schoch (Grüne) oder Stadträtin Veronika Marte (ÖVP) dem Bürgermeister in Sachen Umsetzung Totalversagen vor. Grund für die kurzfristige Absage der für Donnerstag angesetzten Stadtvertretungssitzung wurde eine nicht in der Endfassung vorliegende Studie genannt. In den VN hieß es, dass laut Landesrat Tittler die Sitzung trotzdem stattfinden hätte können.