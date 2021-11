Lauterach: Hier sollen Radarboxen für mehr Sicherheit sorgen

all

Vier neue Standorte



Derzeit wartet man noch auf die Bewilligung seitens der Behörden. Von acht Standorten wurde seitens der Marktgemeinde bereits auf vier reduziert. An den Standorten werden nun mit Start November Messungen durchgeführt. Im Jänner soll bei Besprechungen neben den Ergebnissen auch die weitere Vorgehensweise geklärt werden.

Mehr Sicherheit für Schüler

Walter Pfanner, als Gemeinderat zuständig für Infrastruktur, weiß, wo die Radarboxen künftig stehen sollen. In der Lerchenauerstraße soll einer der Blitzer aufgestellt werden. Die drei anderen Radarboxen sollen in der näheren Umgebung der Schulen angebracht werden: eine davon direkt vor der Mittelschule in der Herrengutgasse.