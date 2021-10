Lauterach: Bahnausbau in finaler Phase - Betrieb startet im Dezember 2021

Der Ausbau der Strecke zwischen Lustenau und Lauterach geht in die finale Phase. Auch die Haltestelle Lauterach West ist fast fertiggestellt.

Seit Jahren arbeiten Land, ÖBB und Anrainergemeinden an der Verbesserung der Verbindung zwischen Lauterach und St. Margrethen. Ein wichtiger Schritt ist hier auch der Streckenausbau von Lustenau bis Lauterach. Die Arbeiten für den nahverkehrsgerechten Ausbau der Bahnstrecke gehen nun in die finale Phase, wie die ÖBB auf VOL.AT-Anfrage informiert.

Gleis- und Oberbauarbeiten laufen

Aktuell laufen Gleis- und Oberbauarbeiten, insbesondere im Bereich der neuen Haltestelle Lauterach West (Unterfeld) und im Abschnitt von der Haltestelle Hard bis in den Bereich der neuen Radweg-Unterführung beim Spielplatz. Dabei kommt auch der Schnellumbauzug zum Einsatz, eine spezielle Gleisbaumaschine, die viele Arbeiten für den Einbau der Schwellen und Schienen automatisiert erledigt.

Das steht noch an

Inbetriebnahme im Dezember



Aufgrund der Arbeiten muss in der Nacht vom 15. auf 16. November 2021 die Strecke gesperrt werden. Aus diesem Grund fallen die letzten und ersten S-Bahnen aus und werden im Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen St. Margrethen und Bregenz geführt. Die ausgebaute Strecke wird dem aktuellen Stand zufolge zeitgerecht zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 in Betrieb gehen.