Lassen sich Genehmigungen erkaufen?

Die Vorarlberger Raumplanerin Gerlind Weber äußerte sich in einem Interview zur Frage, ob man sich in Österreich Genehmigungen erkaufen könne.

Ein Ferienhaus oder ein Chalet in den österreichischen Alpen steht vor allem bei reichen EU-Bürgerinnen und -Bürgern hoch im Kurs. Aber nicht um dort länger zu verweilen, sondern als gewinnbringende Investition. Obwohl das Limit an Zweitwohnsitzen in vielen österreichischen Gemeinden längst überschritten ist, wird vor allem in der Nähe von Skigebieten – an den begehrten Sonnseiten – massiv gebaut. Eine Luxusanlage nach der anderen entsteht. Die schönsten Lagen der Orte werden verbaut. Oft direkt an hochsensiblen Naturschutzgebieten.