Neues Konzept für leistbares Wohnen in Hohenems

Stadt Hohenems lanciert Pilot- und Vorzeigeprojekt für leistbares Wohnen. Auf dem Grundstück der Miller-Aichholz-Gründe entstehen kleinparzellierte Grundstücke für junge Familien. Diese werden über ein niedrigverzinstes Baurecht langfristig zur Verfügung gestellt und können am Ende der Laufzeit zu einem definierten Restwert erworben werden.

An eigenen, leistbaren Wohnraum zu kommen - das wird in Vorarlberg immer schwieriger. Auch in Hohenems. Die Stadt hat daher am Mittwoch im Rathaus ein völlig neues Wohnkonzept vorgestellt. Dieses zielt darauf ab, dass sich die Bürger - trotz der aktuell am Markt bestehenden Miet- und Kaufpreise - wieder Wohnungen leisten können. Primär spricht das Pilot- und Vorzeigeprojekt, welches laut der Stadt Hohenems vorarlbergweit Schule machen könnte, junge Familien an.