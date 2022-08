Langen: Trinkwasser wieder aus eigener Quelle

Die Gemeinde Langen und die Wassergenossenschaft Langen geben auf ihrer Homepage eine "Entwarnung der Wassersituation" bekannt.

"Wir dürfen euch mitteilen, dass die Wasserbehälter der Wassergenossenschaft Langen wieder ausreichend gefüllt sind", berichtet die Gemeinde. Sie bedankt sich bei der Bevölkerung und gibt an, dass sich der Tagesverbrauch in den letzten Tagen um über 80 m³/Tag gesenkt hat und so die kritische Situation bewältigt werden konnte.