Landtagswahl: Drei Kleinparteien sammeln weiter Unterschriften

Sechs kleine Parteien bzw. Listen wollen an der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober teilnehmen, drei davon haben die dafür notwendigen Unterstützungserklärungen schon gesammelt. Die Partei "Xi", die Christliche Partei (CPÖ) sowie die Liste "WIR - Plattform für Familien und Kinderschutz" hingegen bemühen sich weiter intensiv um Unterschriften.

Um in allen vier Vorarlberger Wahlbezirken auf dem Stimmzettel zu stehen, müssen wahlwerbende Gruppen pro Bezirk jeweils 100 Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten abgeben. Für die im Landtag vertretenen Parteien gilt das nicht, sie müssen lediglich ihre Wahlvorschläge einbringen. Die Einreichfrist endet am 23. August um 17.00 Uhr. Für den Einzug in den Vorarlberger Landtag sind entweder ein - für Kleinparteien praktisch nicht schaffbares - Grundmandat oder fünf Prozent Stimmenanteil notwendig.