Ländle-Krimi, illegale Privatschule und Matura Royal

Autorin Marlene Kilga, Präsidialbereichsleiter der Bildungsdirektion DDDr. Markus Juranek und die beiden Schülerinnen Elena Klimmer und Letitia Einsle heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Odins Krähen" heißt der neueste Roman, der Feldkircher Buchautorin Marlene Kilga. Hier wird die wahre Geschichte des 1953 in Schlins verschwundenen Buben Willi Doldinger aufgegriffen. Es ist der vierte Roman einer Krimireihe rund um Inspektor Finster und Inspektorin Günther. Ihre Bücher spielen in Feldkirch und Umgebung und beinhalten immer eine lokale Geschichte oder Legende. Wie Marlene Kilga auf ihre Geschichten stößt und was sie über Willi Doldingers Verschwinden herausgefunden hat, erzählt sie heute in "Vorarlberg LIVE".