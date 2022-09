Ländle-Halteschlaufen sagen Bakterien den Kampf an

Faigle Kunststoffe stellt Halteschlaufen mit antibakterieller Wirkung vor.

Der Vorarlberger Kunststoffspezialist faigle präsentiert seine Halteschlaufen für öffentliche Verkehrsmittel in einer neuen, antibakteriellen Ausführung – ein spezielles Additiv macht es möglich.

Halteschlaufen sind eine einfache Art, sich sicher an Stehplätzen in Bussen, Straßenbahnen, S-Bahnen, Metros, aber auch Seilbahnen festzuhalten. Das allerdings mit bloßen Händen. Halteschlaufen aus Angst vor Bakterien nicht zu berühren, geht jedoch auf Kosten der Sicherheit. Faigle Kunststoffe aus Hard nahm sich für die Weiterentwicklung seiner Halteschlaufen der Fragestellung an, wie Fahrgäste dazu gebracht werden können, diese wieder gerne anzufassen.