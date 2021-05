Landesweite Öffnungen - das ist erlaubt

Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitsexperte Armin Fidler heute ab 17 Uhr im Gespräch mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Ab dem 19. Mai werden in ganz Österreich, in allen Branchen und Bereichen, Öffnungsschritte in Kraft treten. Alles wird unter massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, so Bundeskanzler Sebastian Kurz. Zum Beispiel wird der "grüne Zutrittspass" nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Ist man getestet, geimpft oder genesen bekommt man mehr Freiheiten. Auch die FFP2-Maske ist weiterhin Pflicht. Details dazu erklärt Landeshauptmann Markus Wallner heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".