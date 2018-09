Landesstatthalter Rüdisser verurteilt Abschiebung von Flüchtlingen in Lehre

Die Abschiebung von Flüchtlingen in Lehrausbildung, wie diese Woche in Lustenau versucht, bezeichnet Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser als "kontraproduktiv". Johannes Kopf vom AMS Österreich könnte sich eine Ausnahmeklausel in der Rot-Weiß-Rot-Karte vorstellen.

Der Landesstatthalter und Landesrat für Wirtschaft verurteilt die Abschiebung von Flüchtlingen in Lehrausbildung am Rande einer Pressekonferenz zum Fachkräftemangel in Vorarlberg. Eine solche Ausweisung wäre “kontraproduktiv und unvernünftig”. Man müsse die Lehrausbildung zumindest als Entwicklungshilfe und Befähigung zur Selbsthilfe im Herkunftsland verstehen, argumentiert er. Auch für die Ausbildungsbetriebe sei eine solche Abschiebung während der Lehrausbildung unzumutbar.

Sonderkontingent denkbar Diskussionswürdig wäre zumindest das ebenfalls in Deutschland diskutierte Modell, dass neben der Lehrausbildung sogar noch zwei Jahre Berufstätigkeit danach vorsieht, bevor die Ausweisung vorgenommen wird. Der primäre Wunsch wäre allenfalls, dass man keine halb ausgebildeten Jugendliche abschiebe. AMS-Vorstand Johannes Kopf könnte sich ein Sonderkontingent in der der Rot-Weiß-Rot-Karte vorstellen als eine Lösung.