Landeshauptmann Wallner übernimmt IBK-Vorsitz

Für das Vorarlberger Vorsitzjahr in der Internationalen Bodensee-Konferenz hat Wallner ein intensives Arbeitsprogramm angekündigt.

Zum fünften Mal in der Geschichte übernimmt Vorarlberg mit 1. Jänner 2020 für ein Jahr den Vorsitz in der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Symbolisch ist der Vorsitzwechsel bereits am heutigen Freitag anlässlich des Regierungstreffens in Frauenfeld vollzogen worden. Wallner erhielt von seiner Amtskollegin, der Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag, das IBK-Steuerrad überreicht.