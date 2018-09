Land Vorarlberg präsentiert in Widnau "Rhesi"-Pläne

Die Landesregierung will bei der Rheinverbauung Rhesi keine weiteren Verzögerungen hinnehmen. Ab Donnerstagabend werden in Widnau die Pläne vorgestellt und präsentiert.

Das generelle Projekt wird am Freitag und Samstag im Widnauer Hotel “Metropol” der interessierten Bevölkerung präsentiert, für Nachfragen und Diskussionen stehen Vertreter der Projektleitung zur Verfügung. Thema dürften dort auch die letzten Detailfragen wie die neuen Positionen der Trinkwasserbrunnen, aber auch der bisherige Widerstand gegen das Projekt aus Koblach sein. Am Donnerstagvormittag treten Landeshauptmann Markus Wallner und die Projektverantwortlichen rund um Markus Mähr diesbezüglich vor die Presse:

Rhesi soll Hochwasserschutz verbessern

Rhesi ist seit 2005 Teil des Entwicklungskonzepts Alpenrhein, seit 2011 laufen die Planungen an der neuen Rheinregulierung. Ziel ist dabei vor allem die Erhöhung des Hochwasserschutzes. Der maximale Abfluss von von 3.100 auf 4.300 Kubikmeter pro Sekunde ausgebaut werden. Das bisherige Konzept sah dafür eine Aufweitung des Gerinnes an mehreren Stellen zwischen Illspitz und Bodensee vor – wogegen es vor allem in Koblach Widerstand gibt. Grund dafür sind sowohl für das Projekt notwendige Grundverluste im Überschwemmungsgebiet des Rheins wie auch Bedenken, dass ein dort enstehender Auwald erst recht zu einer Aufstauung des Wassers und damit eine Gefahr für Koblach bedeuten könnten.