Jahrhundertflut: So schlimm wäre Ihr Haus betroffen!

Noch immer ist keine Lösung in der "Causa Rhesi" in Sicht. Eine interaktive Karte zeigt, wie stark Teile des Rheintals von einem Hochwasser betroffen wären. Die Folgen wären verheerend.

Rhesi ist und bleibt weiter Diskussionsthema. Ziel des bilateralen Projektes ist es ja bekanntlich, den Hochwasserschutz im Rheintal zu verbessern. In Koblach soll dies durch eine Dammabrückung und Verbreiterung des Flusses umgesetzt werden. Ebenso sehen die Pläne vor, einen neuen Damm am Ehbach zu errichten. Dafür müsste die Gemeinde eine Fläche von etwa 20 Hektar abtreten. Durch ein Tauschgeschäft würde die Gemeinde die nahezu gleiche Fläche, rund 0,82 Hektar mehr, an landwirtschaftlich nutzbaren Böden zurückerhalten. In der Gemeinde gibt es aber massiven Widerstand gegen das Projekt . Die betroffenen Grundnutzungsberechtigten stimmten gegen “Rhesi” . Das Projekt verzögert sich dadurch immer weiter.

Koblach besonders schlimm betroffen

Rot umrandete Zahlen zeigen potenzielle Bruchstellen an. Verschiedene Blautöne verdeutlichen überdies, welche Gebiete besonders betroffen wären. Am ärgsten in Mitleidenschaft gezogen würden Adressen in dunkelblau eingefärbten Gebieten – so etwa Koblach. In der Wegeler Straße stünden Häuser sieben Meter unter Wasser. Das Wasser würde sich bis nach Götzis stauen, Bahngleise und A14 müssten gesperrt werden. In der Lustenauer Radetzkystraße stünde das Wasser je nach Ort des Bruchs bis zu zwei Meter hoch.