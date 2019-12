Ländle: Viele Skigebiete starten in die Wintersaison

Am Nikolaustag eröffnen viele Skigebiete im Ländle die Wintersaison.

Die aktuelle Schneelage in Warth-Schröcken ermöglicht gute Pistenverhältnisse an den Seilbahnen: Steffisalp-Express, Wannenkopf, Jägeralp-Express, Wartherhorn-Express, Hochalplift der Karhornbahn und der Dorfbahn in Warth.

Bahn nach Lech noch nicht in offen

In Teilen des Skigebiets ist bei der derzeitigen Schneelage ein sicherer Pistenbetrieb nicht möglich, sodass dieser Bereich des Skigebiets nicht geöffnet werden kann – so ist die Verbindungsbahn nach Lech derzeit noch nicht in Betrieb. Das Event zum Ski Opening findet am Samstag (7. Dezember) bei der Openair-Bühne des Sporthotels Steffisalp statt. Dabei wird unter anderem "Josh" mit "Cordula Grün" auftreten.

Auch andere Skigebiete eröffnen offiziell

Das Silvretta Montafon startete bereits am 15. November in die Wintersaison. Das Skigebiet Lech-Zürs zog am 29. November nach. Doch auch Mellau-Damüls, Warth-Schröcken, der Golm, das Brandnertal und die meisten anderen größeren Skigebiete in Vorarlberg haben am Freitag bereits geöffnet.

Datenquelle: Bergfex

