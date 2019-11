Ländle: Ski-Saison startet am Wochenende

Die Silvretta Montafon startet als erstes Skigebiet am Freitag (15. November) in die Wintersaison.

Am Wochenende geht es wieder auf die Piste! Am Freitagmorgen sind im Skigebiet Silvretta Montafon wieder drei Bahnen geöffnet: Die Zamang-, Seebilga- und die Panorama Bahn.

Die weiteren Termine

In Lech Zürs am Arlberg startet die Skisaison offiziell am 29. November. Auch am Bödele will man, wenn es die Schneelage zulässt, schon Ende November in die neue Saison starten.