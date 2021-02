Ländle-Schüler demonstrieren gegen Abschiebung

Die kritischen Schüler solidarisieren sich mit den abgeschobenen Jugendlichen. Am Dienstagabend demonstrierten sie in Bregenz.

Die Abschiebung dreier gut integrierter Schülerinnen in Wien in der vergangenen Woche schlägt auch Wellen in Vorarlberg. Die Aktion kritischer Schülerinnen veranstaltete am Dienstagabend eine Kundgebung unter dem Motto "Kein Mensch ist illegal". Am Kornmarktplatz in Bregenz versammelten sich zahlreiche Teilnehmer. "Diese Kundgebung soll sich an die aktuelle Politik und vor allem an die aktuelle Asylpolitik und die gerade geschehenen Abschiebungen richten", verdeutlicht Lina Feurstein (17). "Aber grundsätzlich wollen wir auch sagen, dass jede Abschiebung eine zu viel ist", so die Schülerin der BG Gallus.