Ländle-Anwältin: Chancen für Geld-Rückholung bei Online-Casinos stehen gut

Wer in Online-Casinos Geld verloren hat, hat gute Chancen, dieses wieder zurückzuholen. Anwältin Olivia Lerch über die rechtliche Lage.

Die Verlockung von Online-Casinos ist groß und kann schnell zur Sucht werden. Es gibt auch in Österreich eine Vielzahl von Geschädigten, die ihr Vermögen verspielt haben. Ein junger Vorarlberger verspielte etwa nach eigener Aussage rund 60.000 Euro. "Es ist natürlich einfacher und insbesondere gibt es weniger Überwindung für die Menschen im Online-Spiel Geld zu verlieren, als wenn man in ein Casio gehen muss oder in ein sonstiges Glücksspiellokal", meint MMag. Olivia Lerch, Rechtsanwältin in Bregenz, im VOL.AT-Gespräch.