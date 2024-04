Kuriose Wahlkampfstrategie: Partei verlost Karten für Taylor Swift-Konzert

Die Partei Volt setzt im EU-Wahlkampf auf besondere Methoden. Nun der neuste Coup: Es sollen Karten für ein Taylor-Swift-Konzert verlost werden.

Mit dem Gewinnspiel zum Wahlerfolg?

"Mit einer ungewöhnlichen Methode möchte sich die paneuropäische Partei Volt für den Stimmzettel bei der heurigen EU-Wahl qualifizieren", erklärte die Partei in einer Aussendung. Die Partei verlose unter allen an sie eingesendeten und gültigen Unterstützungserklärungen einmal zwei der begehrten Tickets zum Taylor Swift-Konzert am 10.08.2024 im Ernst-Happel-Stadion in Wien. "Alle Kuverts, die äußerlich mit dem Kennwort 'Taylor' gekennzeichnet sind, nehmen an der Verlosung teil. Der/die Gewinner*in wird von Volt über die angegebene Adresse kontaktiert", hieß es.