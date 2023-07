Rekord! So viel soll Taylor Swifts Tour einspielen

Taylor Swift (33) hat schon einige Rekorde gebrochen. Mit ihrer derzeitigen Tour könnte sie nun mehr Geld einspielen als alle anderen vor ihr.

Taylor Swift tourt momentan mit ihrer "The Eras Tour" durch die USA. Mittlerweile sind auch zahlreiche internationale Tourdaten bekannt. Die 33-Jährige wird auch in Europa, Asien und Australien performen.

Mehr als eine Milliarde Dollar

Die Sängerin sei auf dem besten Weg, mehr als eine Milliarde Dollar einzuspielen – eine Schwelle, die noch niemand zuvor erreicht hat, berichtet das Magazin "Pollstar". Die Tour könnte am Ende sogar eine Rekordsumme von 1,3 Milliarden Dollar übersteigen, was umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro entspricht. Nach bisher 22 Konzerten habe Swift bereits rund 300 Millionen Dollar eingespielt – also etwa 13 Millionen pro Nacht. Die "The Eras Tour" ist die bisher größte Tournee ihrer Karriere.