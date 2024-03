Partei VOLT brachte Elefant vor das Parlament

Mit einem drei Meter großen aufblasbaren Elefanten vor dem Parlament hat auch die paneuropäische Partei VOLT am Dienstag mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen für den Antritt bei der EU-Wahl begonnen. Die Spitzenkandidaten Nini Tsiklauri und Alexander Harrer zeigten sich bei der Aktion zuversichtlich, dass die Liste es diesmal auf den Stimmzettel in Österreich schafft. Erklärtes Ziel der länderübergreifenden Partei ist der Einzug von 23 Mandataren ins EU-Parlament.

Die Hürden für ein Antreten bei der Europawahl sind in den einzelnen EU-Ländern unterschiedlich. In Österreich muss die Partei bis zum 26. April 2.600 Unterstützungserklärungen von Wahlberechtigten sammeln. Bei der letzten EU-Wahl 2019 war die Liste an dieser Hürde gescheitert. Nun habe man mehr Erfahrung und ein größeres Team, zeigte sich Harrer optimistisch. "Und wann wenn nicht jetzt brauchen wir eine paneuropäische progressive Kraft im europäischen Parlament", so Tsiklauri.