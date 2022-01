Kritische Fragen: Mutter von Djokovic bricht Pressekonferenz ab

Nach seinem juristischen Sieg steht Novak Djokovic schon wieder auf dem Tennisplatz. Seine Familie sorgte - fast zeitgleich - bei einer skurrilen Pressekonferenz in Belgrad für Aufsehen.

Am Ende eines langen und turbulenten Tages stand Novak Djokovic - wie berichtet - dort, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat. Zusammen mit seinem Trainer und Ex-Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic trainierte der 34 Jahre alte Branchen-Primus in der Rod Laver Arena, nur rund sieben Stunden, nachdem ein Gericht in Melbourne dem Einspruch des ungeimpften Serben gegen die Verweigerung der Einreise nach Australien stattgegeben hatte.

Und so bleiben eine Woche vor dem Start der Australian Open weiter viele Fragen. Auch wenn Djokovic im Commonwealth Law Courts Building am Montag ein wichtiger Sieg gelang, ist der Weg zu seinem zehnten Triumph in der Metropole am Yarra River noch lange nicht frei. Der Fall ist längst auch für die australische Regierung zu einer heftigen Belastungsprobe geworden. Auch das könnte bei der Entscheidung des Einwanderungsministers eine wichtige Rolle spielen. Es ist daher weiterhin möglich, dass die Trainingseinheit am Montag rund um Mitternacht seine letzte in diesem Jahr in Melbourne war.