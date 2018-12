Kritik wegen Bildschirm: Präsentation der neuen Dorfkrippe in Götzis

Götzis - Heute wurden die Krippenfiguren der Götzner Dorfkrippe umgedreht und der Öffentlichkeit präsentiert. Die Kunstdarstellung steht bereits seit Anfang Dezember und hat seitdem für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Dies erklärt Willi Pröll, Obmann des Krippenvereins, im exklusiven Interview: “Weihnachten ist eben erst am 25. Dezember.” Deshalb wurden die Figuren nicht schon zu Beginn der Adventszeit präsentiert. “Mit den umgedrehten Figuren und dem Bildschirm wollte man eine Botschaft vermitteln”, erläutert er. “Wir wollten die Menschen zum Nachdenken anregen, dies ist nicht bei allen angekommen”, beschreibt er. Denn nicht alle Götzner sind mit der Kunstinstallation glücklich. Kritik, die er zum Teil nachvollziehen kann: “Wir haben den Fehler gemacht, nicht gleich medial zu vermitteln, was dahinter steckt.”

Flimmerkasten trifft auf Tradition

Vor allem der aufgehängte Bildschirm ruft bei vielen Bewohnern Unverständnis hervor. In einer Gruppe in sozialen Netzwerken machen sie ihrem Unmut Luft. Dort verteidigte Willi Pröll die Darstellung und erläuterte die genauen Hintergründe. In einer Mitteilung der Gemeinde heißt es, dass der Krippenverein für die Gestaltung verantwortlich sei: “Die Krippe wurde vom Krippenverein Götzis aufgestellt, dass sie sich diesmal für eine Kunstinstellation entschieden haben ist reine Vereinsangelegenheit. Wir sind dankbar, dass wir einen engagierten Krippenverein in Götzis haben der sich jedes Jahr die Mühe macht eine Krippe in der Blumenwiese aufzustellen. Schöne Grüße aus dem Rathaus.”