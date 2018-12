Götzner Dorfkrippe in neuem Erscheinungsbild

Seit 30 Jahren steht die „Götzner Dorfkrippe“ vor der Pfarrkirche St. Ulrich und der Volksschule Markt neben dem Weihnachtsbaum. Ziel war es damals, den vielen Kirchenbesucherinnen und –besuchern und vor allem den Schulkindern die Weihnachtsgeschichte näher zu bringen.

Götzis Die Begeisterung vor drei Jahrzehnten war groß – vor allem unter den Mitgliedern des Krippenvereins, die den Stall für die lebensgroßen Figuren erbaut und erstmals aufgestellt hatten. Die Krippe wurde damals mit gebrauchten Schaufensterpuppen ausgestattet – die nun in die Jahre gekommen sind. Zum runden Geburtstag erhält die Götzner Dorfkrippe nun neue handgemachte Figuren, die im Krippenverein Götzis in Abstimmung mit der Wirtschaftsgemeinschaft Götzis entstanden sind. Den ganzen Sommer über wurde in unzähligen Stunden gesägt, geschliffen, gehobelt und bemalt. Am Montag, dem 3. Dezember wurde die Krippe wieder aufgestellt. Als Thema wurde die Herbergssuche gewählt und zeitgenössisch interpretiert, täglich ab 17 Uhr.