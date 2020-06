Kritik an Mohren: "Arbeiten Sie schon am neuen Logo?"

Mohrenbrauerei-Geschäftsführer Thomas Pachole nahm am Dienstag in der "ZIB Nacht" Stellung zu den Vorwürfen gegen das Logo der Brauerei.

"Arbeiten Sie schon am neuen Logo?" war die erste Frage, die ZIB-Moderator Roman Rafreider in der "ZIB Nacht" Mohrenbrauerei-Geschäftsführer Thomas Pachole stellte. "Nein", kam die Antwort von Pachole, man sei derzeit damit beschäftigt, die Wogen, die in den letzten Tagen sehr hoch gegangen seien, wieder zu glätten.