Kritik am Fach Glück: "Viele davon brauchen Glück"

NEOS-Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker reagierte mit einer Spitze auf den Bericht über das Fach Glück an der HAK Lustenau. Bei den Lehrpersonen kam das nicht gut an.

Schließlich hätten viele Schüler auch an diesen Schulen Probleme, Inflation und Preissteigerungen zu erklären oder zu berechnen. "Dann bin ich sicher: Viele davon brauchen Glück," schließt Loacker in seinem Posting zum Artikel. Loacker selbst hat mehrere Jahre Erfahrung in leitenden Positionen von Personalabteilungen.

Direktor hält dagegen

Einladung an die Schule

Das Kommentar an sich empfinde er als überheblich. Er biete sich gern für einen Vortrag an, was es an den Schulen tatsächlich brauche und lädt Loacker an seine Schule ein, um sich mit den Schülern an der Zentralmatura zu messen. Dafür sieht Loacker seine Mathe-Kenntnisse jedoch bereits als zu eingerostet an, bittet den Direktor aber darum, einmal einen Blick auf die Einstiegstests zu werfen.