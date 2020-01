Das Schulfach "Glück" gibt's jetzt auch in Vorarlberg

Weg vom starren Schulssystem: An der HAK/HAS Lustenau wird das Fach "Glück" unterrichtet.

Die Pädagoginnen Bianka Hellbert und Gudrun Diem von der HAK/HAS in Lustenau wollten mehr glückliche Schüler in den Gängen der Flure sehen und nahmen sich ein Beispiel an einigen deutschen Oberschulen.