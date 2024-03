Kriminalität nimmt zu: Vorarlberg und der Kanton St. Gallen im Vergleich

Kriminalitätsstatistik 2023: Vorarlberg und der Kanton St. Gallen im direkten Vergleich.

Das Jahr 2023 markiert für Vorarlberg und den Kanton St. Gallen nicht nur einen Anstieg der Touristenzahlen, sondern auch der Kriminalitätsraten. Die atemberaubende Naturkulisse beider Regionen steht im Kontrast zu den besorgniserregenden Trends, die in den neuesten Kriminalitätsstatistiken aufgedeckt wurden. Von Cyberkriminalität bis hin zu Gewaltdelikten stehen die Sicherheitsbehörden vor neuen und wachsenden Herausforderungen.

Cyberkriminalität auf dem Vormarsch

In Vorarlberg haben Cyberdelikte einen sprunghaften Anstieg erfahren, mit einem Anstieg von 23,3 Prozent auf insgesamt 2.685 Fälle, was zwölf Prozent der Gesamtkriminalität ausmacht. "Die Anzeigenzahlen aufgrund von Internetkriminalität sind sprunghaft angestiegen", erklärte Philipp Stadler, Leiter des Landeskriminalamtes Vorarlberg bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik 2023. Als Antwort auf diese wachsende Bedrohung plant die Region die Errichtung eines Cybercrime-Trainingscenters in Bregenz.