Krieg in Israel: Vorarlberger Stimmen zum Konflikt

Die radikalislamische Hamas hat bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober insgesamt 240 Menschen als Geiseln genommen und in den Gazastreifen verschleppt. VOL.AT hat mit mehreren Vorarlbergern, die einen Bezug zu Israel haben, gesprochen.

"Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen", so der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

Haben Sie als junge Jüdin Angst in Vorarlberg?

Carolin, eine 33-jährige Jüdin aus dem Unterland, teilt ihre Sicht auf den Israel-Palästina-Konflikt und die Herausforderungen des Antisemitismus in Europa in einem exklusiven Gespräch mit VOL.AT.

In einem bewegenden Interview mit VOL.AT öffnet Carolin ihre Gedankenwelt zum langjährigen Israel-Palästina-Konflikt. Sie spricht auch über ihre Erfahrungen mit Antisemitismus in Europa und die Notwendigkeit, gegen Vorurteile und Hass vorzugehen. Ihre persönliche Perspektive beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für die jüdische Gemeinschaft.

So erlebt Stephanie Merdler in Tel Aviv den Krieg

Stephanie Merdler, eine Vorarlbergerin in Israel, berichtet über die plötzlichen Angriffe in Tel Aviv. Mit 15 Jahren Erfahrung in Israel, wurde sie dieses Mal völlig überrascht. Im Gegensatz zu früheren Konflikten gab es diesmal keine Vorwarnungen durch Medien oder Arbeitgeber. "So unvorbereitet war ich noch nie", so Merdler. Trotz der unerwarteten Lage hebt Merdler den Zusammenhalt in Israel hervor, besonders angesichts geschlossener Schulen und Geschäfte.