Haben Sie als junge Jüdin Angst in Vorarlberg?

Im VOL.AT-Interview gewährt sie einen Einblick in ihre Gedanken, Gefühle und die Überzeugung, dass nur der Dialog einen Weg zur Überwindung von Missverständnissen und zum Aufbau von Brücken zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften sein kann.

"Man weiß nicht genau, wie man sich äußern soll"

Als junge Jüdin in Vorarlberg, besonders im Angesicht der jüngsten Geschehnisse, blickt sie besorgt auf die aktuellen Ereignisse. Die Bilder, die um die Welt gehen, schockieren die 33-Jährige. „Ja, ich halte es für sehr schwierig. Es ist sehr gespalten. Man weiß nicht immer, wie man sich in irgendeiner Form äußern soll. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich in Vorarlberg immer noch sicher und werde nicht mit Feindlichkeit konfrontiert“, sagt Carolin im VOL.AT-Gespräch​​.