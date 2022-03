Krieg, Gewalt und Demokratie

Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, Juristin und ehemalige Politikerin Heide Schmidt und Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs Gewaltschutzstelle heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler Universität Innsbruck

Russland und die Ukraine verhandeln. Es geht um Evakuierungsrouten aus den stark umkämpften Städten. Ein humanitärer Korridor aus der fast zerstörten Stadt Mariupol ist am Wochenende nicht gelungen und vier von sechs Routen führen nach Russland oder Belarus. Für die Ukraine ein "inakzeptabler" Zustand. Außerdem führen Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Boris Johnson am Montag ein Vierergespräch, in dem es um die "neuesten Entwicklungen bezüglich Russland und der Ukraine" gehen soll. In "Vorarlberg LIVE" bewertet Politikwissenschaftler und Russland-Experte Gerhard Mangott heute die Lage.

Heide Schmidt, Juristin und ehemalige Politikerin

Als eine Galionsfigur des Liberalismus in Österreich wird die ehemalige Politikerin Heide Schmidt bezeichnet. In ihrem Buch "Ich seh das so: Warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind" setzt sie sich für den Schutz der Demokratie ein und kritisiert die Struktur, mit der Frauen bis heute versuchen zurecht zu kommen. Für Heide Schmidt ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Notwendigkeit an der Österreich und die EU nicht vorbeikommen. Über eine Veränderung der Strukturen, Feminismus und Demokratie redet sie heute in "Vorarlberg LIVE" mit Birgit Entner-Gerhold.

Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs Gewaltschutzstelle

Laut einer Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments gehen 89 Prozent der Frauen in Österreich davon aus, dass es während der Corona-Pandemie zu mehr körperlicher oder seelischer Gewalt gegen sie gekommen ist. Seit dem 1. März ist der "Stille Notruf" in Betrieb. Mit der App "DEC112" kann lautlos ein Notruf an die Polizei abgesetzt werden. Der "Stille Notruf" ist Teil des Gewaltschutzpakets der Regierung und soll vor allem Frauen vor physischer Gewalt schützen. In "Vorarlberg LIVE" redet Birgit Entner-Gerhold heute mit Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs Gewaltschutzstelle über Frauen als Opfer häuslicher Gewalt und wie man sich schützen kann.

VORARLBERG LIVE am Montag, 7. März 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Heide Schmidt, Ulrike Furtenbach (ifs), Gerhard Mangott (Uni Innsbruck)

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.

