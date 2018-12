Kreuzband-OP bei Christine Scheyer gut verlaufen

Bei ihrem Sturz in Lake Louis am Sonntag hat sich Skiläuferin Christine Scheyer das Kreuzband gerissen. Am Dienstag musste sich die Vorarlbergerin deshalb in Innsbruck einer OP unterziehen.

Wie VOL.AT bereits am Montag berichtete, ist Christine Scheyer im Super-G in Lake Louise zu Sturz gekommen. Nach Ankunft in München wurde die Vorarlbergerin direkt in die Privatklinik in Hochrum bei Innsbruck gebracht und dort von Dr. Christian Hoser untersucht. Das MRI-Ergebnis ergab einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie eine Impressionsfraktur des Oberschenkels, das ein frühzeitiges Saisonende für die 24-jährige bedeutet.

Die OP soll gut verlaufen sein, wie “ORF Vorarlberg” berichtet. Die Vorarlbergerin soll die Klinik bereits am Donnerstag verlassen können.