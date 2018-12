Kreuzbandriss bei Christine Scheyer

Nach dem Sturz beim Super-G in Lake Louise nun die traurige Gewissheit: Christine Scheyer hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Wie die Vorarlberger Nachrichten am Dienstag berichten, zeigte eine MRI-Untersuchung einen Riss des Kreuzbandes sowie des Innenmeniskus. Außerdem wurde eine Impressionsfraktur des Oberschenkels festgestellt. Die Operation soll noch am Dienstag durchgeführt werden.

Auch Nina Ortlieb verletzte sich in Lake Louise und muss sich nach ihrer Rückkehr aus Kanada in Untersuchung begeben. Die 22-Jährige klagt über Schmerzen am Daumen und am Knöchel.