Nach Horror-Sturz: Christine Scheyer zu Untersuchung in Österreich

Die am Sonntag im Weltcup-Super-G der Damen in Lake Louise schwer gestürzte Skirennläuferin Christine Scheyer wird sich erst in der Heimat am Knie untersuchen lassen. Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) auf Anfrage mit.

Nach gut 45 Fahrsekunden im Damen-Super-G kam Christine Scheyer zu Sturz. Die Vorarlbergerin griff sich sofort ans Knie, auch Schmerzensschreie waren zu hören. Das Rennen wurde unterbrochen, nach etwa 15 Minuten Behandlung konnte sie jedoch selbst ins Ziel fahren.

Scheyer hat bereits am Sonntag die Heimreise angetreten, eine Diagnose soll es am Montag geben.

Video des Sturzes Hinweis der Redaktion: Das Video ist nichts für schwache Nerven – auch der Redaktion stockte der Atem. Wir wünschen Christine Scheyer gute Besserung!