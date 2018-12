"Kopfsteinpflaster-Versammlung": Sagmeister angezeigt

Bregenz - Rudolf Sagmeister soll 100 Euro Geldstrafe bezahlen, weil er eine Versammlung nicht rechtzeitig angemeldet hat.

Am 17. November fand eine Versammlung in der Kirchstraße in Bregenz statt. Organisiert wurde diese von Kunsthaus-Kurator Rudolf Sagmeister. Bei der Versammlung wurde gegen die Entfernung der Kopfsteinplaster in der Bregenzer Altstadt protestiert.