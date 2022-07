Könnte es künftig Cannabis in der Apotheke geben?

"Wer die Dealer arbeitslos machen will, muss Cannabis legalisieren", so JUNOS-Landesvorsitzende Fabienne Lackner.

"Wir setzen uns für die kontrollierte Freigabe von Cannabis ein.", meint Lackner. Dabei sollen Volljährige in Fachgeschäften Cannabis erwerben könnten. Das Thema Eigenanbau müsse man sich im Detail ansehen. Bisher sieht sie aber die Lösung mit Fachgeschäften und Apotheken als beste an.

Gefahr und Jugendschutz

Cannabis ab 16 Jahren?

300 Mio. Euro Einnahmen

"Am Ende des Tages führt an der Legalisierung von Cannabis kein Weg dran vorbei", so die JUNOS-Landesvorsitzende. Sie möchten die durch die Aussendung die Debatte vorrantreiben. Durch eine Legalisierung könnten ungefähr 300 Mio. Euro an Steuereinnahmen zusätzlich pro Jahr eingenommen werden.