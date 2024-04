Konfliktchronik: Was hinter dem Luftangriff steckt und was ihn auslöste

Erstmals hat der Iran direkt Israel angegriffen, eine dramatische Eskalation in einem jahrzehntelangen Konflikt, der durch geheime Operationen und militärische Auseinandersetzungen geprägt ist.

Der Iran hat am Wochenende seine Drohung wahr gemacht und erstmals Israel direkt angegriffen - nicht über Stellvertreter wie die Hisbollah-Miliz im Libanon oder die Houthi-Rebellen im Jemen. Hintergrund ist ein Israel zugeschriebener Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Israel hat eine Verantwortung für den Angriff, bei dem sieben teils ranghohe Offiziere der iranischen Revolutionsgarden starben, weder bestätigt noch bestritten.

Vielfach wird eine Eskalation befürchtet. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran reicht bereits Jahrzehnte zurück. Die beiden Staaten sind die erbittertsten Feinde in der Region und haben eine lange Geschichte von Schattenkriegen und heimlichen Angriffen zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Cyberspace.

1979

Der pro-westliche und von den USA unterstützte Machthaber im Iran, Mohammad Reza Schah Pahlavi, wird im Zuge der Islamischen Revolution gestürzt. Der Schah bestieg 1941 den Thron und sah den 1948 gegründeten Staat Israel als Verbündeten an. Nach der Revolution gründet der aus dem französischen Exil zurückgekehrte Ayatollah Ruhollah Khomeini die Islamische Republik Iran. Von nun an ist die Feindschaft gegen Israel Gebot.

1982

1983

1992 und 1994

In den beiden Jahren kommt es in Buenos Aires zu Selbstmordanschlägen auf die israelische Botschaft sowie auf ein jüdisches Zentrum. Dutzende Menschen kommen ums Leben. Argentinien und Israel werfen dem Iran und der Hisbollah vor, hinter den Attentaten zu stecken. Beide weisen jede Verantwortung zurück.

2002

2006

2009

2010

2012

Der iranische Atomwissenschaftler Mostafa Ahmadi-Roshan wird in Teheran durch eine Bombe getötet, die ein Motorradfahrer an seinem Auto angebracht hatte. Die Behörden machen Israel für den Anschlag verantwortlich.

2018

Im Mai erklärt Israel, es habe die iranische Militärinfrastruktur in Syrien angegriffen. Dort unterstützt der Iran im Bürgerkrieg zusammen mit Russland Präsident Bashar al-Assad. Iranische Streitkräfte hatten von syrischem Boden aus Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert. Diese strategisch wichtige syrische Hügelkette hatte Israel 1967 im Sechstagekrieg besetzt und 1981 annektiert - was international nicht anerkannt ist.

2020

Israel begrüßt die gezielte Tötung von General Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Soleimani war Kommandant der Al-Quds-Brigaden, einer Sondereinheit für Auslandseinsätze der mächtigen iranischen Revolutionsgarden. Der Iran schlägt zurück mit Raketenangriffen auf irakische Stützpunkte, in denen US-Truppen stationiert sind. Etwa 100 US-Soldaten werden verletzt.

2021

2022

2024

Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus werden am 1. April sieben Offiziere der Revolutionsgarde getötet, darunter zwei ranghohe Kommandanten. Israel hat eine Verantwortung dafür weder bestätigt noch bestritten. Der Iran droht Israel mit Vergeltung. In der Nacht von 13. zum 14. April feuert der Iran mehr als 300 Drohnen und Raketen in Richtung Israel ab, die nach israelischen Angaben aber zu 99 Prozent abgefangen werden.